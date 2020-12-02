Советник Михаила Ведерникова рассказал о бюджетах на пиар в социальных сетях

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев рассказал о бюджетах на пиар в социальных сетях и Telegram в эфире проекта ПАИ-live 2 декабря.

Антон Сергеев сообщил, что бюджетов на Telegram -каналы или социальные сети у властей области нет. У администрации региона есть гранты, которые она ежегодно разыгрывает среди средств массовой информации.

Instagram-аккаунтом Михаила Ведерникова занимается райтер главы региона. Помимо своей основной работы он готовит тексты для губернатора. Ведет же страницу и ставит посты сам глава региона.

«Telegram-канал Псковской области ведет райтер губернатора, я ему в этом помогаю дополнительно. Как редактор что-то правлю, добавляю, смотрю, безусловно. А как иначе? Не без этого. Какие-то фразы там есть мои. Но целиковые тексты не мои», - сказал советник губернатора.

Кроме того, добавил он, круглые сутки работает пресс-служба администрации Псковской области.