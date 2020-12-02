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Общество / Здоровье

240 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области

2 декабря 2020 года, 15:10

В Псковской области привиты от гриппа 240 тыс. человек, из которых 57 тыс.— дети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время выполнено 63% от плана по вакцинации населения. Согласно данным регионального комитета по здравоохранению, лидируют по количеству привитых Себежский (около 73% от плана), Куньинский (71,5%) и Красногородский (71,4%) районы.

В текущем году можно привиться как в традиционном формате — на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов, так и в мобильных комплексах. В Пскове бригада медиков время работает на улице Коммунальной у торгового комплекса «Империал».

Также руководителей региональных организаций призывают способствовать прививанию граждан на рабочих местах. В сложившейся эпидемиологической обстановке такой способ является приоритетным с точки зрения противовирусной безопасности.

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