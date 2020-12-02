Зубова: Несмотря на наличие дач, дальнее Запсковье останется зоной высотной застройки

Территория дальнего Запсковья останется зоной многоэтажного строительства. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Валентина Зубова на пресс-конференции 2 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По ее словам, вопрос, связанный с территорией на Дальнем Запсковье, занятой сейчас садоводческими товариществами, «на слуху и неоднозначный». «Мы изменений в генплан 2010 года не внесли. Эта территория всегда была территорией высотной застройки. Еще тогда сказали, что город должен развиваться на Запсковье. Это гармоничное развитие Сиреневого бульвара до улицы Чудской, от проспекта Энтузиастов в ту сторону», - сообщила Валентина Зубова.

Она отметила, что сейчас развитие города Пскова идет на Завеличье. «Но в генплане было предусмотрено высотное развитие дальнего Завеличья и дальнего Запсковья. Территория дальнего Запсковья - это тоже гармоничное развитие горда Пскова по зонам застройки, зонам торговки и так далее. И мы эту зону не изменили», - рассказала замглавы администрации.

Валентина Зубова пояснила, что участки там с 1956 до 1964 года раздавались для огородов, для выращивания продуктов питания, потом организовались садоводческие товарищества, где «построены на части территорий хорошие добротные коттеджи». «В 1973 принимается генплан, согласно которому эта зона отведена под многоэтажное строительство. В 2010 году эта тенденция поддерживается», - отметила она.

Замглавы администрации города также пояснила, что вопрос возник из-за того, что в связи с законом о признании садоводческих домов жилыми пришло обращение членов садоводческих товариществ: «Активная группа людей заявились, чтобы мы вместо зоны Ж-1 внесли Ж-4 индивидуальное жилищное строительство. Но на градостроительном совете решили оставить зону, которая была предусмотрена генпаном — развитие зоны многоэтажного строительства».

Но анализ при помощи съемки показал, что только на 35% территории живут люди. «Часть территории используется под свалки, часть- под ремонт автомобилей, шиномонтаж, для складирования старой техники. Было все это открыто показано на Градостроительном совете. Уполномоченный председатель СНТ все эту информацию видел», - заключила Валентина Зубова.