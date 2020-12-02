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Экономика / Промышленность

«Моглино» заняла 6 место в рейтинге ОЭЗ России в 2020 году

2 декабря 2020 года, 13:26

Особая экономическая зона Псковской области «Моглино» заняла 6 место в IV Национальном рейтинге особых экономических зон России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Ассоциации кластеров и технопарков России (АКИТ).

Рейтинг 2020 года составила АКИТ совместно с министерством экономического развития РФ. В него вошли 16 особых экономических зон из 12-ти регионов России.

Особые экономические зоны оценивались отдельно в зависимости от типа: технико-внедренческие, промышленно-производственные и портовые. Оценивались ОЭЗ на основе 30 показателей. По итогам оценки инвестиционной привлекательности ОЭЗ распределяются на 3 группы: высокая инвестиционная привлекательность, достаточная инвестиционная привлекательность, умеренно инвестиционная привлекательность.

Составители рейтинга отметили, что «Моглино» обладает достаточной инвестиционной привлекательностью, а также удерживает высокие позиции в категориях «Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой», «Земельные ресурсы» и «Информационная открытость Интернет-сайта ОЭЗ» уже 4 года.

Псковская ОЭЗ имеет хорошие показатели по обеспеченности свободных арендопригодных земельных участков инфраструктурными мощностями. На территории ОЭЗ ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию несколько десятков новых объектов инфраструктуры. Эти преимущества позволили привлечь в регион компанию «Титан – Полимер», которая станет якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Моглино» по объему инвестиций. 

Также «Моглино» входит в ТОП-5 по привлекательности стоимости земли: цена на земельные участки равняются 20% от кадастровой стоимости.

Еще одним направлением работы является взаимодействие с новыми партнерами. Так, в ноябре 2019 года «Моглино» стала партнером международной Федерации свободных и особых экономических зон мира «FEMOZA».

«Моглино» активно проводит информационную кампанию. Отдельного упоминания достоин Интернет-сайт на русском языке ОЭЗ. По оценкам независимых экспертов, он опережает другие ОЭЗ ППТ по качеству и удобству. По этому показателю ОЭЗ ППТ «Моглино» также вошла в пятерку сильнейших.

Всего в стране работают 33 особые экономические зоны. 830 резидентов из более чем 30 стран с общим инвестиционным портфелем в 1 трлн рублей уже успешно используют этот механизм.

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