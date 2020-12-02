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Общество

Планировкой территории бывшего рынка на Четырёх углах в Пскове займутся в 2021 году

2 декабря 2020 года, 13:15

В 2021 году планируется заключить контракт на проект планировки территории бывшего рынка на Четырех углах в Пскове. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Валентина Зубова на пресс-конференции 2 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Планировкой территории бывшего рынка на Четырёх углах в Пскове займутся в 2021 году

Фото Андрея Степанова

По ее словам, градсовет утвердил концепцию развития этой территории. «В скорректированном генплане уже установлено, что это будет общественно-деловая зона, которая отвечает одобренной концепции», - отметила Валентина Зубова.

Она напомнила, что на градсовете были представлены четыре варианта развития территории бывшего рынка на Четырех углах. Большее количество откликов получил вариант смешанной деловой застройки, который включает и гостиницы, и торговые комплексы. При этом учитывались все распространяющиеся на территорию ограничения.  

Демонтаж находящихся на рынке на Четырёх углах ларьков начался 27 октября. По словам городской администрации, эти объекты были установлены незаконно. В конце ноября администрация выиграла суд. Под снос попадут также три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка.

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