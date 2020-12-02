Детский корпус инфекционной больницы в Пскове обеспечен электроснабжением

Всего энергетики проложили 2,5 км кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции. Таким образом компания обеспечила выдачу 1,2 МВт мощности. Все работы были закончены в срок.

В настоящее время в медцентр ведется поставка всего необходимого для лечения детей с COVID-19 и пневмонией оборудования. В общей сложности будет поставлено более 22 000 единиц техники и различных предметов медицинского назначения.

Ранее «Россети» обеспечили электроснабжение псковской областной инфекционной больницы.

Детский корпус областной клинической инфекционной больницы на 60 мест возводится силами Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина.