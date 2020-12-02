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Недвижимость / Строительство

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове обеспечен электроснабжением

2 декабря 2020 года, 12:07

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы обеспечен электроснабжением, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове обеспечен электроснабжением

Всего энергетики проложили 2,5 км кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции. Таким образом компания обеспечила выдачу 1,2 МВт мощности. Все работы были закончены в срок.

В настоящее время в медцентр ведется поставка всего необходимого для лечения детей с COVID-19 и пневмонией оборудования. В общей сложности будет поставлено более 22 000 единиц техники и различных предметов медицинского назначения.

Ранее «Россети» обеспечили электроснабжение псковской областной инфекционной больницы.

Детский корпус областной клинической инфекционной больницы на 60 мест возводится силами Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина. 

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