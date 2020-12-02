Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат в строительстве и дорожном хозяйстве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такое поручение он дал в ходе совещания, посвященного вопросам легализации трудовых отношений в части «обеления» зарплат рабочих.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников отметил, что специалисты налоговой службы, прокуратуры, следственных органов и других ведомств должны выстроить механизм по «обелению» зарплат в регионе. Результаты обобщенной аналитики межведомственные службы должны направлять в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Глава региона выделил целый ряд организаций строительной и дорожной отрасли, которые выплачивают своим сотрудникам низкие зарплаты. Некоторые платят меньше среднего дохода по отрасли в регионе, другие - ниже минимального размера оплаты труда. Например, в некоторых крупных строительных компаниях среднемесячные зарплаты составляют чуть больше 3 тыс. рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В связи с этим Михаил Ведерников напомнил, что необходимо уходить от «серых» зарплат и выплат «в конверте». Эта мера позволит восстановить социальные гарантии граждан, а также увеличить налоговые поступления.
Кроме того, участники рассмотрели вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками коммерческих организаций. По данным регионального комитета по финансам, государственные предприятия все долги выплатили. В текущем году просроченную задолженность на 34 млн рублей погасили 26 компаний.