Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат в строительстве и дорожном хозяйстве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такое поручение он дал в ходе совещания, посвященного вопросам легализации трудовых отношений в части «обеления» зарплат рабочих.

Михаил Ведерников отметил, что специалисты налоговой службы, прокуратуры, следственных органов и других ведомств должны выстроить механизм по «обелению» зарплат в регионе. Результаты обобщенной аналитики межведомственные службы должны направлять в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Глава региона выделил целый ряд организаций строительной и дорожной отрасли, которые выплачивают своим сотрудникам низкие зарплаты. Некоторые платят меньше среднего дохода по отрасли в регионе, другие - ниже минимального размера оплаты труда. Например, в некоторых крупных строительных компаниях среднемесячные зарплаты составляют чуть больше 3 тыс. рублей.