Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат

2 декабря 2020 года, 11:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат в строительстве и дорожном хозяйстве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такое поручение он дал в ходе совещания, посвященного вопросам легализации трудовых отношений в части «обеления» зарплат рабочих.

Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что специалисты налоговой службы, прокуратуры, следственных органов и других ведомств должны выстроить механизм по «обелению» зарплат в регионе. Результаты обобщенной аналитики межведомственные службы должны направлять в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Глава региона выделил целый ряд организаций строительной и дорожной отрасли, которые выплачивают своим сотрудникам низкие зарплаты. Некоторые платят меньше среднего дохода по отрасли в регионе, другие - ниже минимального размера оплаты труда. Например, в некоторых крупных строительных компаниях среднемесячные зарплаты составляют чуть больше 3 тыс. рублей.

Михаил Ведерников призвал наладить межведомственное взаимодействие для ухода от «серых» зарплат

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В связи с этим Михаил Ведерников напомнил, что необходимо уходить от «серых» зарплат и выплат «в конверте». Эта мера позволит восстановить социальные гарантии граждан, а также увеличить налоговые поступления.

Кроме того, участники рассмотрели вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками коммерческих организаций. По данным регионального комитета по финансам, государственные предприятия все долги выплатили. В текущем году просроченную задолженность на 34 млн рублей погасили 26 компаний.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Моглино» заняла 6 место в рейтинге ОЭЗ России в 2020 году
Планировкой территории бывшего рынка на Четырёх углах в Пскове займутся в 2021 году
Детский корпус инфекционной больницы в Пскове обеспечен электроснабжением
От коронавируса умер еще один житель Псковской области
Два очага коронавируса сняты с учета в Псковской области
В псковской дивизии начался новый учебный год
199 человек заразились коронавирусом в Псковской области 1 декабря
Четыре новых случая COVID-19 выявили в очаге в Опочецком доме-интернате
Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готовится к сдаче

Комментарии

Авторизация
No comments
Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Экономика
30 ноября 14:23

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова
Турзавод

Экономика / Я – социальный предприниматель
26 ноября 15:26

Турзавод

Пушкиногорец решил воссоздать дореволюционную электростанцию и фабрику
Территория успеха

Экономика
23 ноября 12:00

Территория успеха

«Золотые домкраты» вручили шести предпринимателям Псковской области