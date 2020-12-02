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Общество / Здоровье

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов до конца года

2 декабря 2020 года, 16:35

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы примет первых пациентов до конца года, передает корреспондент «Псковской правды» с открытия детской инфекционной больницы в Пскове 2 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту России Владимиру Путину.

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов до конца года

По словам Михаила Ведерникова, строительная готовность клиники составляет 100%. Практически всю медицинскую технику уже доставили на объект. В течение 10 дней завершатся пуско-наладочные работы. После этого объект будет принят в собственность региона.

Провести лицензирование и получить все необходимые документы планируется в ближайшее время. 

Михаил Ведерников отметил, что новая клиника будет соответствовать самым высоким требованиям по лечению и взрослых пациентов, и детей.

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