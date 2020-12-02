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Общество / Здоровье

Два очага коронавируса сняты с учета в Псковской области

2 декабря 2020 года, 10:35

В Псковской области сняты с учета как неактивные два очага коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из активных очагов были убраны Порховский пост Псковской станции скорой помощи и Свято-Благовещенская Никандрова пустынь в Порховском районе.

По состоянию на 2 декабря остается 4 действующих очага коронавируса: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов и Болгатовский психоневрологический интернат в Опочецком районе.

За сутки 1 декабря новые случаи были выявлены только в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. В настоящий момент там обнаружили 17 заболевших. 

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