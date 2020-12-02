В псковской дивизии начался новый учебный год

Новый учебный год начался в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении, сообщили «Псковской правде» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Подразделение перешло к зимнему периоду обучения.

Традиционно учебный год открыли на торжественном митинге, после которого прошли занятия по военно-политической подготовке под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина.

В торжественном мероприятии участвовали командование, личный состав соединения, ветераны, а также помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.

Гости поздравили личный состав с наступлением нового этапа боевой учебы и пожелали успехов. Сергей Чубарыкин, в свою очередь, вспомнил успехи прошедшего этапа и добавил, что предстоящий учебный год также насыщен мероприятиями боевой подготовки.