199 человек заразились коронавирусом в Псковской области 1 декабря

199 человек заболели COVID-19 за сутки 1 декабря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 12 тыс. 901.

В Пскове коронавирус выявили у 143 человек (всего 4 тыс. 895). 17 заболевших прибавилось в Псковском районе (всего 971) и по 8 – в Островском (всего 727) и Печорском (всего 231). 5 случаев коронавируса диагностировали в Дновском районе (всего 139) и 4 – в Опочецком (всего 298). По 3 ковидбольных обнаружили в Себежском (всего 102), Стругокрасненском (всего 99) и Плюсском (всего 227) районах. По 2 человека добавились в статистику Пушкиногорского (всего 87) и Локнянского (всего 82) районов. Один человек заразился в Порховском районе (всего 304).

«Из 199 зараженных 145 обнаружено государственными медучреждениями и 54 - коммерческими», - подчеркнул губернатор. По его словам, за сутки в Псковской области провели 1 тыс. 600 тестов на COVID-19. Всего число исследований достигло 166 тыс. 712.

1 декабря от коронавируса выздоровели 162 пациента. Всего поправились 6 тыс. 845 человек. Умерли от этого заболевания 73 человека.