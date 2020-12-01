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Общество / Здоровье

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готовится к сдаче

1 декабря 2020 года, 21:15

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы готовится к сдаче, сообщает официальный Telegram-канал региона. На объекте ведутся завершающие работы, расставляются мебель и оборудование.

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готовится к сдаче

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готовится к сдаче


1 декабря ход строительства проконтролировала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. «Благо, что это произошло в зоне гардероба административной части. Буквально в течении 24 часов все было устранено. Мы это мониторировали: в режиме онлайн фактически находились на объекте, потому что это действительно для нас важно», - рассказала она.

В настоящее время все последствия возгорания устранили. Ущерб был нанесён минимальный: сгорели строительные леса, часть труб водоснабжения, кабеля, а также пришлось заменить 3 окна. Все поверхности, закопченные дымом, отмыла клининогвая компания.

Пожар в строящемся корпусе детского отделения Псковской областной инфекционной больницы случился 27 ноября. Пострадавших не было.

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