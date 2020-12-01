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Политика

Между Псковской областью и Белоруссией заключен трехлетний план сотрудничества

1 декабря 2020 года, 18:07

Администрация Псковской области и Правительство Белоруссии подписали план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническоми культурном сотрудничестве. Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в ходе очередного заседания рабочей группы по развитию сотрудничества, которое состоялось 1 декабря в онлайн-формате.

Между Псковской областью и Белоруссией заключен трехлетний план сотрудничества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всего в плане мероприятий включены 14 направлений взаимодействия: в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, туризма, труда и социальной защиты, культуры, образования и науки, молодежной политики и другие.

Михаил Ведерников отметил, что над созданием трехлетнего плана, который отражает все приоритетные направления взаимодействия, специалисты обеих сторон работали два месяца. «Хочу сказать искренние слова благодарности белорусским коллегам. Действительно, большая работа была проведена по подготовке заседания рабочей группы. Документ мы с вами подписали виртуально, но самое главное, чтобы задачи были не виртуальные, чтобы документ стал руководством к действию. Исходя из того, как тесно наши коллеги друг с другом взаимодействуют, я уверен, что все планы будут выполнены, это даст еще один дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими государствами», — сказал глава региона.

Между Псковской областью и Белоруссией заключен трехлетний план сотрудничества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Первостепенной задачей сотрудничества Игорь Петришенко назвал восстановление товарооборота между Псковской областью и Белоруссию. Нынешние показатели снизились из-за введенных ограничительных мер. «В новый год нашего сотрудничества мы вступаем с новыми планами, новыми идеями, новыми подходами. Я думаю, что сегодняшнее заседание прошло не только в достаточно теплой и дружеской, но и заинтересованной атмосфере. Наряду с теми вопросами, которые мы штатно наметили, появились новые идеи, новые подходы. Уверен, любые предложения, направленные на развитие сотрудничества между Белоруссией и Псковской областью, будут находить отклик как в Администрации региона, а так и Правительстве Республики. Мы конструктивно продолжим реализацию тех планов, которые наметили», — поделился заместитель премьер-министра.

По итогам выступлений участников заседания по вопросам повестки дня был сформирован ряд актуальных вопросов. Кроме того, Михаил Ведерников и Игорь Петришенко дали ряд поручений для активизации работы по ключевым направлениям совместной работы.

Между Псковской областью и Белоруссией заключен трехлетний план сотрудничества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В сентябре текущего года делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил Белоруссию. Глава региона обсудил актуальные вопросы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко, а также посетил ряд инфраструктурных объектов.

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