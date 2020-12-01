Между Псковской областью и Белоруссией заключен трехлетний план сотрудничества

Администрация Псковской области и Правительство Белоруссии подписали план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническоми культурном сотрудничестве. Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в ходе очередного заседания рабочей группы по развитию сотрудничества, которое состоялось 1 декабря в онлайн-формате.

Всего в плане мероприятий включены 14 направлений взаимодействия: в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, туризма, труда и социальной защиты, культуры, образования и науки, молодежной политики и другие.

Михаил Ведерников отметил, что над созданием трехлетнего плана, который отражает все приоритетные направления взаимодействия, специалисты обеих сторон работали два месяца. «Хочу сказать искренние слова благодарности белорусским коллегам. Действительно, большая работа была проведена по подготовке заседания рабочей группы. Документ мы с вами подписали виртуально, но самое главное, чтобы задачи были не виртуальные, чтобы документ стал руководством к действию. Исходя из того, как тесно наши коллеги друг с другом взаимодействуют, я уверен, что все планы будут выполнены, это даст еще один дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими государствами», — сказал глава региона.