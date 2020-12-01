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Происшествия / Правосудие

Больше года проведёт в тюрьме иностранец за незаконное пересечение псковской границы

1 декабря 2020 года, 17:46

К году и одному месяцу лишения свободы приговорил Невельский районный суд иностранного гражданина за незаконное пересечение границы России в Псковской области. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Больше года проведёт в тюрьме иностранец за незаконное пересечение псковской границы

Фото пресс-службы погрануправления

В июле 45-летный иностранец, зная о том, что въезд в Россию ему не разрешен, собирался попасть в РФ из Белоруссии. Перейти границу он попытался пешком по лесу вдоль железнодорожных путей. В Невельском районе в нескольких сотнях метров от госграницы его задержали пограничники.

В ходе дознания было установлено, что у иностранца имеются две судимости за хулиганство и кражу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). 

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