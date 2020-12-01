По новому мосту через реку Шелонь открыли движение в Дедовичском районе

1 декабря запустили рабочее движение по мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Временный мост для проезда автотранспорта был закрыт.

Автомобильное движение было открыто после торжественной церемонии. Символическую красную ленточку перерезали глава района Геннадий Афанасьев, руководитель ГБУ «Псковавтодор» Станислав Стармолотов и начальник участка Игорь Родионов. «Мы видим совершенно другой мост, обновленный, красивый, теперь это визитная карточка нашего посёлка», — сказал Геннадий Афанасьев и добавил, что работы были выполнены качественно и быстро. Реконструкцию удалось завершить с опережением графика. «Мост через Шелонь — очень важный объект. Старый мост находился в неудовлетворительном состоянии, был со множеством дефектов. В результате капремонта он был приведен в нормативное состояние» — отметил Станислав Стармолотов. Он подчеркнул, что осталось разобрать временный мост и благоустроить прилегающую территорию. Эти работы запланированы на 2021 год. Окончательная сдача объекта состоится тогда же.

На сегодняшний день готово устройство нового мостового полотна, а также проведено его испытание. Новый мост стал шире на 2 метра за счет увеличения количества балок. Все еще продолжаются работы по укреплению конусов монолитным бетоном, укреплению обочин и установке барьерного ограждения на подходах к сооружению. Кроме того, рабочие разбирают технологические площадки и подмости. Контракт на капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-ом км автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи был заключен 9 декабря 2019 года. В настоящее время работы завершены на 80%. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 ноября 2021 года. На ремонт объекта было выделено более 700 млн рублей. Основная часть средств направлена из федерального бюджета.