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Транспорт / Инфраструктура

По новому мосту через реку Шелонь открыли движение в Дедовичском районе

1 декабря 2020 года, 17:36

1 декабря запустили рабочее движение по мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Временный мост для проезда автотранспорта был закрыт.

По новому мосту через реку Шелонь открыли движение в Дедовичском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Автомобильное движение было открыто после торжественной церемонии. Символическую красную ленточку перерезали глава района Геннадий Афанасьев, руководитель ГБУ «Псковавтодор» Станислав Стармолотов и начальник участка Игорь Родионов.

«Мы видим совершенно другой мост, обновленный, красивый, теперь это визитная карточка нашего посёлка», — сказал Геннадий Афанасьев и добавил, что работы были выполнены качественно и быстро. Реконструкцию удалось завершить с опережением графика.

«Мост через Шелонь — очень важный объект. Старый мост находился в неудовлетворительном состоянии, был со множеством дефектов. В результате капремонта он был приведен в нормативное состояние» — отметил Станислав Стармолотов. Он подчеркнул, что осталось разобрать временный мост и благоустроить прилегающую территорию. Эти работы запланированы на 2021 год. Окончательная сдача объекта состоится тогда же.

По новому мосту через реку Шелонь открыли движение в Дедовичском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На сегодняшний день готово устройство нового мостового полотна, а также проведено его испытание. Новый мост стал шире на 2 метра за счет увеличения количества балок.

Все еще продолжаются работы по укреплению конусов монолитным бетоном, укреплению обочин и установке барьерного ограждения на подходах к сооружению. Кроме того, рабочие разбирают технологические площадки и подмости.

Контракт на капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-ом км автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи был заключен 9 декабря 2019 года. В настоящее время работы завершены на 80%. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 ноября 2021 года.

На ремонт объекта было выделено более 700 млн рублей. Основная часть средств направлена из федерального бюджета.

По новому мосту через реку Шелонь открыли движение в Дедовичском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Автомобильная дорога «Дубровка — Дедовичи» с мостом через реку Шелонь обеспечивает транспортную доступность района. Она является подъездом к железнодорожной станции Дедовичи, связывает районный центр Дедовичи через дорогу «Порхов — Успенье» с Псковом и другими административными районами области, является кратчайшим путем для выхода на сеть автомобильных дорог федерального значения.

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