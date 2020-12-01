Центральная новогодняя елка появится в Великих Луках до 25 декабря

30-метровое дерево прибудет из Куньинского района. «Мы развесим елочные лучи, которые прошли серьезный ремонт, украсим сцену новогодней иллюминацией, а саму елку – красивыми игрушками и гирляндами», – рассказала она.

Новогодняя елка на площади Ленина в Великих Луках появится до 25 декабря, сообщает газета «Великолукская Правда Новости» со ссылкой на начальника участка озеленения МП «Зеленхоз» Александру Павлову.

В целом, установку всех новогодних украшений в Великих Луках планируется завершить к середине декабря. Все элементы новогодней иллюминации уже проверили и отремонтировали.

Город также, как и Псков, ждет новый декор. «В скором времени ожидается поступление красивых компактных консолей в количестве 23 штук, которые мы вывесим на проспекте Ленина. Они представляют собой конфигурацию на основе дюралайта в виде снежинок и волн», – поделилась Александра Павлова.

Часть прежней иллюминации переедет в заречный район на проспекте Ленина. Также украсят улицы северного микрорайона и проспект Гагарина до улицы Вокзальной.

Сотрудники участка озеленения МП «Зеленхоз» повесят украшения так, чтобы они не мешали передвижению крупногабаритных машин. «Мы принимаем во внимание особенности городского автопотока, поэтому развесим украшения определенным образом: и проезду большегрузов они не помешают, и людей будут радовать», – подчеркнула Александра Григорьевна.

В Пскове новогодние украшения начнут появляться уже на этой неделе. Закончить все новогоднее убранство города планируется до 20 декабря.