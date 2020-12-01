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Общество / Экология

Меньше 4% заключивших с регоператором по обращению с ТКО организаций предоставили ему экологическую отчётность

1 декабря 2020 года, 15:46

До сдачи годовой отчётности по форме № 2-ТП (отходы) уже осталось меньше двух месяцев, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), компании «Экопром». Однако в настоящее время разбивку по видам и объёмам отходов IV-V классов опасности предоставили лишь 112 организаций, что составляет 3,36% от общего количества заключенных договоров. В частности, в ноябре разбивку направила 21 организация.

Напоминаем, что предоставление ежегодной экологической отчётности является обязательным для всех организаций, заключивших договор на вывоз отходов. В соответствии с действующим природоохранным законодательством в организации должен вестись ежеквартальный учёт отходов. По итогам календарного года организация использует ежеквартальные данные о видах, количестве для подготовки годового отчёта 2-ТП отходы.

В случае непредоставления данных региональному оператору оставшиеся 96,64% будет необходимо разбить по видам и объёмам отходов IV-V классов опасности самостоятельно. По итогам отчётности первого календарного года сотрудниками ООО «Экопром» был проведен анализ большого количества данных, на подготовку которого было затрачено около 4,5 месяцев.

Также стоит отметить, что когда организация самостоятельно сдаёт отчётность по Форме № 2-ТП (отходы), без предоставления данных региональному оператору, возникает риск возникновения расхождений в объёмах ТКО, что может повлечь за собой предоставление недостоверных данных, которые могут быть выявлены при проверке отчёта контрольно-надзорных организаций.

ООО «Экопром» просит своевременно начать подготовку годовой формы отчётности 2-ТП отходы и предоставить информацию с разбивкой по видам отходов IV-V классов опасности за 1, 2, 3 кварталы текущего года. Формы для отправки информации об образовании отходов размещены на сайте регионального оператора в разделе «Документы» / «Учет отходов» / «Формы для отправки информации об образовании отходов». 

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