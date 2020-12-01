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Общество / Здоровье

Анастасия Повторейко полностью выздоровела от коронавируса

1 декабря 2020 года, 15:52

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко полностью выздоровела от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Анастасия Повторейко полностью выздоровела от коронавируса

Фото Андрея Степанова

1 декабря главврач лично проконтролировала ход строительства детского корпуса инфекционной больницы. В настоящее время там идут завершающие работы.

Анастасия Повторейко заболела коронавирусной инфекцией 8 ноября. Болезнь протекала в легкой форме, поэтому врач лечилась амбулаторно. 

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