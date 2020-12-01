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Происшествия / ЧП

11 домов в Пскове остались без горячей воды и отопления

1 декабря 2020 года, 15:46

11 многоквартирных домов Пскова остались без тепла из-за утечки теплоносителя на соединительном стыке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

11 домов в Пскове остались без горячей воды и отопления

Авария произошла рядом с домами № 7 и 9 на улице Волкова. В связи с этим временно приостановлена подача теплоносителя в дома № 7 и 9 на улице Волкова, № 6, 6А, 8, 9, 11, 13, 22, 22А на улице Леона Поземского и № 3 на улице Олега Кошевого.

«Данная проблема встречается часто, первые трубы, которые помещались в изоляцию, имеют некоторые дефекты в изоляции стыков, что и приводит к их внеплановому ремонту», - сообщают специалисты. По их словам, работы будут завершены ближе к вечеру, но отопление и горячее водоснабжение поступят в квартиры сегодня.

11 домов в Пскове остались без горячей воды и отопления

Для ремонта пришлось вскрыть кусок брусчатки, которую положили недавно в рамках ремонта на улице Волкова. В муниципальном предприятии заметили, что все вернется в исходное состояние после ремонта.

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