11 домов в Пскове остались без горячей воды и отопления

Авария произошла рядом с домами № 7 и 9 на улице Волкова. В связи с этим временно приостановлена подача теплоносителя в дома № 7 и 9 на улице Волкова, № 6, 6А, 8, 9, 11, 13, 22, 22А на улице Леона Поземского и № 3 на улице Олега Кошевого.

«Данная проблема встречается часто, первые трубы, которые помещались в изоляцию, имеют некоторые дефекты в изоляции стыков, что и приводит к их внеплановому ремонту», - сообщают специалисты. По их словам, работы будут завершены ближе к вечеру, но отопление и горячее водоснабжение поступят в квартиры сегодня.