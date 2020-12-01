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Транспорт

Краснодарский край планирует субсидировать авиаперелеты в Псков в 2021 году

1 декабря 2020 года, 15:05

Краснодарский край планирует субсидировать направления Сочи-Псков и Анапа-Псков в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край планирует субсидировать авиаперелеты в Псков в 2021 году

Фото Дарьи Хватковой

«В 2021 году мы планируем предусмотреть в региональном бюджете почти 200 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок. Это и рейсы внутри региона по маршруту Краснодар-Сочи, и межрегиональные направления: Сочи-Псков, Анапа-Псков, Краснодар-Ярославль, Краснодар-Астрахань», - рассказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, цена авиабилетов не должна превышать стоимость всего отдыха на курортах региона. «Субсидирование направлений в краевую столицу сегодня тоже актуально. Это поможет дальнейшему динамичному развитию экономики и Краснодара и всего региона в целом», - отметил глава региона.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на субсидирование организаций воздушного транспорта в бюджете области на 2021-й год предусмотрены 122,5 млн рублей. Планируется, что будут совершаться авиаперевозки между Псковом, Минеральными Водами, Сочи, Анапой, Симферополем, Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом.

Также льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году утвердила Росавиация. Перелеты будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines с 1 мая по 30 сентября два раза в неделю.

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