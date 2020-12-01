3 декабря в Псковской области отметят День Неизвестного солдата

3 декабря в Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к Дню Неизвестного солдата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Празднование памятной даты начнется с возложения цветов. Так, в Пскове торжественная церемония возложения гирлянды Воинской славы к могиле Неизвестного солдата пройдет на площади Победы. В Острове цветы возложат к братскому захоронению «Огонь памяти», в Великих Луках - к памятнику Неизвестному солдату на братском захоронении воинов Советской Армии.

Также для учащихся всех школ региона пройдут патриотические уроки. Ученики псковской школы № 18 имени В. Ф. Маргелова посетят урок памяти в краеведческом музее «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Накануне - 1 декабря - все российские школьники могут пройти онлайн-тест на знание исторических фактов, посвященный Дню Неизвестного солдата. Организаторы хотят донести до школьников важность сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах.

Кроме того, в России продолжаются другие памятные мероприятия, проходящие в рамках Года памяти и славы: проект «Без срока давности», «Оказание помощи ветеранам», «Памятные даты Великой Победы», «Выпуск почтовой марки», «Письма Победы», «По тылам фронтов» и другие. Многие проекты были переведены в онлайн-режим. С программой можно ознакомиться на официальном сайте.

День Неизвестного солдата дата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Эта памятная дата создана для чествования бойцов Советской Армии, которые в годы Великой Отечественной войны пали в боях за Родину, но чьи имена остались неизвестными.

2020 год Указом президента России Владимира Путина объявлен в России Годом памяти и славы. Всего в текущем году было запланировано более 180 ключевых мероприятий.