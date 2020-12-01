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Происшествия / Преступление

Подросток попал в ДТП на угнанном «Рено» в Великих Луках

1 декабря 2020 года, 13:45

В Великих Луках 17-летний учащийся одного из местных колледжей подозревается в угоне автомобиля «Рено Логан». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Машина пропала утром 30 ноября от гаража у дома по улице Промышленной. Вскоре её обнаружили на улице Зверева с техническими повреждениями, полученными в результате ДТП. после ДТП.

Сотрудники ДПС ГИБДД задержали подозреваемого в угоне. Подросток дал признательные показания. Он пояснил, что на «Рено» хотел доехать до своих знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.

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