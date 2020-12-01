Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

В Пскове привели в порядок тротуары на участке между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Как сообщили «Псковской правде в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству, дорогу в парковой зоне отремонтировали впервые с момента строительства жилых домов № 44, 50 и 60 на улице Юбилейной.

Протяженность отремонтированного участка составляет более 2 км, а ширина – от 2 до 3 метров. Объект привела в порядок подрядная организация «Дорожник-2010», подписавшая контракт с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

Дорожники разобрали старое покрытие пешеходных дорожек, установили бортовой камень, выполнили основание из щебня и уложили асфальтобетонную смесь. Кроме того, они сделали карманы под скамейки, а в некоторых местах установили новые урны. Завершающим этапом было благоустройство зеленой зоны: рабочие подрезали ветви деревьев и засеяли газоны травой.