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Транспорт / Инфраструктура

Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

1 декабря 2020 года, 13:01

В Пскове привели в порядок тротуары на участке между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Как сообщили «Псковской правде в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству, дорогу в парковой зоне отремонтировали впервые с момента строительства жилых домов № 44, 50 и 60 на улице Юбилейной.

Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Протяженность отремонтированного участка составляет более 2 км, а ширина – от 2 до 3 метров. Объект привела в порядок подрядная организация «Дорожник-2010», подписавшая контракт с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

Дорожники разобрали старое покрытие пешеходных дорожек, установили бортовой камень, выполнили основание из щебня и уложили асфальтобетонную смесь. Кроме того, они сделали карманы под скамейки, а в некоторых местах установили новые урны. Завершающим этапом было благоустройство зеленой зоны: рабочие подрезали ветви деревьев и засеяли газоны травой.

Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Тротуары вдоль улицы Юбилейной в Пскове отремонтировали впервые с момента строительства

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Часть «народных троп» подрядная организация засыпала землей, другие наоборот – оформила бортовым камнем и заасфальтировала. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составила порядка 5,8 тыс. кв. метров. 

На ремонт объекта выделили 9 млн рублей из Дорожного фонда Псковской области.

Работа была закончена в срок. Приемочная комиссия уже осмотрела объект и оценила качество исполнения. По итогу был подписан акт ввода в эксплуатацию.

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