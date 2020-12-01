Антон Минаков уходит с поста зампредседателя в комитете Псковского облсобрания

Антон Минаков уходит с поста заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

На сегодняшний день он занимает должность в Собрании на штатной основе. Однако, 30 ноября Антона Минакова избрали координатором регионального отделения партии ЛДПР.

По словам зампредседателя, совмещать штатные должности в партии и законодательных органах власти запрещено.

В связи с этим на пост заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию будет выдвинут другой депутат от ЛДПР - Сергей Литвиненко. В настоящее время он входит в состав комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению.