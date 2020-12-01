Более 32 миллионов рублей выделено Псковской области на поддержку медработников

Порядка 32,5 млн рублей выделено Псковской области на специальные выплаты медицинским работникам в 2020 году, сообщается на сайте Правительства РФ.

Дополнительно на выплаты сотрудникам, помогающим больным коронавирусом, из резервного фонда правительства будет направлено 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 26 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Поддержать всех сотрудников, которые работают в условиях повышенной нагрузки из-за COVID-19: врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых – поручил президент России Владимир Путин.

Михаил Мишустин, в свою очередь, обязал глав регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.