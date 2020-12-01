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Общество

Михаил Ведерников попросил Минстрой о допсредствах на благоустройство дворовых территорий

1 декабря 2020 года, 11:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину включить в федеральный проект дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на рабочей встрече, которая состоялась 30 ноября в Москве.

Михаил Ведерников попросил Минстрой о допсредствах на благоустройство дворовых территорий

Михаил Ведерников доложил, что в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области завершено благоустройство порядка 100 общественных пространств. В настоящий момент сдано около 40 общественных пространств и более 60 дворовых территорий.

Стороны обсудили ход строительства наиболее крупных социальных объектов, особенности реализации федеральных программ профильного национального проекта, а также направления развития сферы строительства и дальнейшую модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, зашла речь о потенциальном участии региона в федеральной программе «Стимул». Программа направлена на стимулирование жилищного строительства и реализуется в рамках нацпроекта. Участие в «Стимуле» позволит обеспечить регион объектами транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

По итогам рабочей встречи Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин договорились о продолжении сотрудничества.

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