Минпромторг положительно оценил реализацию индивидуальной программы развития Псковской области

Минпромторг положительно оценил проведенные работы в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных.

Михаил Ведерников отметил, что проект создания инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», якорным резидентом которой является Псковский завод «Титан-Полимер», активно реализуется на территории региона. Около 900 млн рублей уже было выделено на эти цели в рамках ИПСЭР.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по созданию инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры. Сроки утвержденной ранее дорожной карты соблюдаются. По словам губернатора, якорный резидент уже может подключиться к сетям электро-, водо- и газоснабжения, канализации и связи.

Председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский доложил, что работы по возведению промышленных мощностей первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» ведутся без задержек и срывов сроков. Строительство производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок находится на завершающей стадии. Сейчас идет монтаж оборудования первой линии производства. Кроме того, началось формирование штата. Планируется трудоустроить порядка 80 специалистов. 1-ый этап реализации проекта планируется завершить в 3-м квартале следующего года.