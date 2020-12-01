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Экономика / Промышленность

Минпромторг положительно оценил реализацию индивидуальной программы развития Псковской области

1 декабря 2020 года, 10:31

Минпромторг положительно оценил проведенные работы в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных.

Минпромторг положительно оценил реализацию индивидуальной программы развития Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что проект создания инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», якорным резидентом которой является Псковский завод «Титан-Полимер», активно реализуется на территории региона. Около 900 млн рублей уже было выделено на эти цели в рамках ИПСЭР.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по созданию инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры. Сроки утвержденной ранее дорожной карты соблюдаются. По словам губернатора, якорный резидент уже может подключиться к сетям электро-, водо- и газоснабжения, канализации и связи.

Председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский доложил, что работы по возведению промышленных мощностей первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» ведутся без задержек и срывов сроков. Строительство производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок находится на завершающей стадии. Сейчас идет монтаж оборудования первой линии производства. Кроме того, началось формирование штата. Планируется трудоустроить порядка 80 специалистов. 1-ый этап реализации проекта планируется завершить в 3-м квартале следующего года.

Минпромторг положительно оценил реализацию индивидуальной программы развития Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что ход оставшихся работ необходимо поставить на контроль в рамках развития инфраструктуры «Моглино — 2». На что губернатор ответил, что выполнение работ контролируется как руководством ОЭЗ, так профильными специалистами администрации Псковской области.

На реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, рассчитанную на 2020-2024 годы, выделено 5 млрд рублей из средств федерального бюджета. Согласно этому документу, ключевыми направлениями являются поддержка промышленности и агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также снятие инфраструктурных ограничений.

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