195 человек заболели COVID-19 в Псковской области 30 ноября

195 человек заболели COVID-19 за сутки 30 ноября в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 12 тыс. 702.

В Пскове заразились 66 человек (всего 4 тыс. 752), а в Великих Луках – 50 человек (всего 2 тыс. 750). 16 инфицированных выявили в Островском районе (всего 719) и 13 – в Псковском (всего 954). По 8 случаев коронавируса диагностировали в Опочецком (всего 294) и Невельском (всего 385) районах. 6 заболевших прибавилось в Порховском районе (всего 303), 5 – в Куньинском (всего 111) и 4 – в Великолукском (всего 404). В Дновском (всего 134), Красногородском (всего 77) и Палкинском (всего 148) районах выявлены по 3 ковидбольных. По 2 человека добавились в статистику Новосокольнического (всего 218), Пыталовского (всего 80) и Пустошкинского (всего 71) районов. По 1 человеку заразилось в Пушкиногорском (всего 85), Себежском (всего 99), Стругокрасненском (всего 96) и Локнянском (всего 80) районах.

«За сутки выполнено более 1600 исследований на ковид – число беспрецедентное», - подчеркнул губернатор. По его словам, 103 зараженных выявлено силами государственных лабораторий и 92 – частными клиниками. Всего в Псковской области провели 165 тыс. 112 тестов на COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 15 пациентов. Всего поправились 6 тыс. 683 человека.

«К сожалению добавилась 1 смерть, а также очаг в Болгатовском психоневрологическом интернате», - отметил Михаил Ведерников. Число умерших составило 73 человека.