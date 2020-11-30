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Общество / Соцзащита

Елена Бибикова рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре 2020 года

30 ноября 2020 года, 21:34

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно.

Елена Бибикова рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре 2020 года
Елена Бибикова
Фото Андрея Степанова
Речь идет о тех пенсионерах, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Таким образом, в конце года они получат пенсию дважды: за декабрь 2020 и за январь 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. 

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