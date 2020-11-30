Елена Бибикова рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре 2020 года

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно.

Речь идет о тех пенсионерах, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Таким образом, в конце года они получат пенсию дважды: за декабрь 2020 и за январь 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%.