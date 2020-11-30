Елена Бибикова рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре 2020 года

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно.
Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%.