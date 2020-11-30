В Пскове задержан подросток с крупной партией наркотиков

В Пскове 3 октября был задержан 17-летний подросток с крупной партией наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Подросток рассказал, что купил наркотик через интернет посредством закладки для дальнейшего личного потребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.