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Происшествия / Преступление

40-летний пскович задушил жену, заподозрив ее в измене

30 ноября 2020 года, 20:06

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, 2 июня 2020 года в Пскове обвиняемый задушил руками супругу, заподозрив ее в измене после собственного расследования. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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