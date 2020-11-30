Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

594 школьника переведены на «дистанционку» в Псковской области

30 ноября 2020 года, 18:06

594 школьника переведены на дистанционное обучение в Псковской области из-за COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего по состоянию на 30 ноября закрыты 25 классов в 14 школах.

594 школьника переведены на «дистанционку» в Псковской области

В детских садах на самоизоляцию из-за коронавируса перевели 7 групп в 6 учреждениях.

На карантин по ОРВИ закрыли 64 класса в 20 школах, а также 9 групп в 7 детских садах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове задержан подросток с крупной партией наркотиков
40-летний пскович задушил жену, заподозрив ее в измене
Псковская область поднялась на 32 пункта в рейтинге по реализации молодежной политики
Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» стал резидентом ОЭЗ «Моглино»
Псковича посадили в тюрьму за 41 преступление в Карелии
В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25
Порядка 650 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей
Псковичам предлагают выбрать название для еще одного сквера
Эстония намерена отремонтировать мост между пунктами пропуска Куничина Гора и Койдула

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?
Дуня в Стране Чудес

Общество / Семья
25 ноября 15:40

Дуня в Стране Чудес

Рисунок псковской школьницы вошел в новую книгу создательницы Гарри Поттера