594 школьника переведены на «дистанционку» в Псковской области

594 школьника переведены на дистанционное обучение в Псковской области из-за COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего по состоянию на 30 ноября закрыты 25 классов в 14 школах.

В детских садах на самоизоляцию из-за коронавируса перевели 7 групп в 6 учреждениях.

На карантин по ОРВИ закрыли 64 класса в 20 школах, а также 9 групп в 7 детских садах.