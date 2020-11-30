Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» стал резидентом ОЭЗ «Моглино»

30 ноября 2020 года, 17:51

Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» стал резидентом ОЭЗ «Моглино». Официальная церемония вручения свидетельства резидента состоялась 28 ноября 2018 года в рамках 12-го Международного инновационного форума «Российский промышленник», который проходил в Санкт-Петербурге.

За минувшие два года компания открыла своё представительство в Пскове, приступила к строительству завода и уже трудоустроила в штат 85 специалистов.

На настоящий день в реализации проекта задействовано более 30 подрядных организаций, подписано 5 соглашений о сотрудничестве. А в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды «Титан-Полимер» перечислил уже более 80 млн рублей налоговых отчислений.

Сейчас продолжается реализация первой очереди проекта, а именно строительство завода по производству БОПЭТ-плёнок. Напомним, что ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й линий производства БОПЭТ-плёнок намечено на 3 квартал 2021 года. На стройплощадке ведётся монтаж оборудования.

Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» стал резидентом ОЭЗ «Моглино»

«Титан-Полимер»
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове задержан подросток с крупной партией наркотиков
40-летний пскович задушил жену, заподозрив ее в измене
594 школьника переведены на «дистанционку» в Псковской области
Псковская область поднялась на 32 пункта в рейтинге по реализации молодежной политики
Псковича посадили в тюрьму за 41 преступление в Карелии
В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25
Порядка 650 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей
Псковичам предлагают выбрать название для еще одного сквера
Эстония намерена отремонтировать мост между пунктами пропуска Куничина Гора и Койдула

Комментарии

Авторизация
No comments
Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Экономика
30 ноября 14:23

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова
Турзавод

Экономика / Я – социальный предприниматель
26 ноября 15:26

Турзавод

Пушкиногорец решил воссоздать дореволюционную электростанцию и фабрику
Территория успеха

Экономика
23 ноября 12:00

Территория успеха

«Золотые домкраты» вручили шести предпринимателям Псковской области