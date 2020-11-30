Два года назад псковский завод «Титан-Полимер» стал резидентом ОЭЗ «Моглино». Официальная церемония вручения свидетельства резидента состоялась 28 ноября 2018 года в рамках 12-го Международного инновационного форума «Российский промышленник», который проходил в Санкт-Петербурге.

За минувшие два года компания открыла своё представительство в Пскове, приступила к строительству завода и уже трудоустроила в штат 85 специалистов.

На настоящий день в реализации проекта задействовано более 30 подрядных организаций, подписано 5 соглашений о сотрудничестве. А в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды «Титан-Полимер» перечислил уже более 80 млн рублей налоговых отчислений.

Сейчас продолжается реализация первой очереди проекта, а именно строительство завода по производству БОПЭТ-плёнок. Напомним, что ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й линий производства БОПЭТ-плёнок намечено на 3 квартал 2021 года. На стройплощадке ведётся монтаж оборудования.