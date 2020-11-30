Псковская область поднялась на 32 пункта в рейтинге по реализации молодежной политики

Псковская область поднялась во Всероссийском итоговом рейтинге реализации государственной молодежной политики среди регионов Российской Федерации на 32 пункта по сравнению с 2019 годом. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы региона Михаил Ведерников с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Важно, что мы выстроили системную работу в сфере молодежной политики, в частности, открываем проектные офисы по всему региону, проводим обучение граждан по вопросам составления грамотных заявок на участие в грантовых конкурсах», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал о результатах работы в сфере молодежной политики. Он отметил, что в регионе реализуется большое количество программ, развивающих общественные молодежные объединения. Так, в текущем году множество мероприятий имели патриотическую и волонтёрскую направленности. Одни были приурочены к Году памяти и славы, а другие были призваны оказать помощь в условиях пандемии. Большинство мероприятий прошли в онлайн-режим.

В свою очередь Александр Бугаев высоко оценил работу по поддержке общественных организаций в Псковской области и отметил ее эффективность. «У вас хорошо выстроено взаимодействие с учетом специфики субъекта, численности молодежи. Мы готовы оказывать дальнейшую поддержку. Ваш опыт можно использовать, как пилотную региональную площадку, затем — окружного формата, а после распространить на другие регионы», — сказал он.

Стороны договорились о реализации совместных проектов на территории Псковской области в следующем году. Так, окончательно принято решение о проведении в области первого Международного молодежного образовательного форума «Территория смыслов» — «ТСПсков». Планируется, что в мероприятии примет участие молодежь из Белоруссии. Ранее этот вопрос поднимался на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, участники утвердили проведение на территории Псковской области Всероссийского форума молодых семей в 2021 году.

По итогам рабочей встречи Псковская область заручилась поддержкой руководства Росмолодежи в части экспертного и информационного сопровождения молодых объединений по вопросам более эффективного участия их в грантовых конкурсах Правительства Российской Федерации, а также развития инструментов поддержки молодежных инициатив и некоммерческих организаций на территории региона.