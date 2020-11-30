Псковича посадили в тюрьму за 41 преступление в Карелии

22-летнего мошенника из Пскова осудили в Петрозаводске за 41 преступление, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры республики Карелия.

Молодой человек работал в составе организованной группы лиц. Участники находили газифицированные жилые дома, а потом, представляясь работниками организации «Безопасный Дом», приходили в квартиры пожилых людей. Они вводили пенсионеров в заблуждение и заставляли покупать сигнализаторы загазованности и пожарные извещатели по завышенной цене. Под влиянием обмана жертвы передавали преступникам от 1 тыс. 200 до 13 тыс. рублей.

На стадии предварительного расследования пскович заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому он обязан раскрыть других участников преступной группы.

Приговором Петрозаводского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Пскович будет отбывать 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.