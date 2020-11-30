В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25

В Пскове отремонтировали территорию возле детского сада №25 на Рижском проспекте, 56 Б, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Ремонт этого объекта выполнила подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».
Фото пресс-службы муниципалитета
Подрядчик привел в нормативное состояние покрытие проезжей части и тротуара, заменил бортовой камень, а также укрепил обочины. Рабочие отвели дождевые воды с поверхности тротуара возле входной группы в дошкольное учреждение, а вдоль тротуара подсеяли газон.
У детского сада появилась небольшая парковка. «Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить район. Во время дождей дорогу около детского сада затапливало, что создавало проблемы для родителей и их детей, которые отводили дошкольников в учреждение. Люди были вынуждены парковаться на зеленой зоне, так как парковка не была здесь предусмотрена. Теперь территория полностью приведена в порядок. Псковичи достойны комфортной жизни», - заметила депутат по округу №7 Ольга Федорова.
Фото пресс-службы муниципалитета
В настоящее время идут работы по благоустройству улицы Шестака. Улицу ремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Ремонтом занимается подрядная организация «СитиИнвестГрупп».
Рабочие понизили тротуары, отсыпали дорожное полотно, а также обустроили ливневую канализацию. Сейчас на объекте устанавливается новый бортовой камень. Кроме того, планируется оборудовать съезды для маломобильных групп населения.