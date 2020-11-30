В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25

Подрядчик привел в нормативное состояние покрытие проезжей части и тротуара, заменил бортовой камень, а также укрепил обочины. Рабочие отвели дождевые воды с поверхности тротуара возле входной группы в дошкольное учреждение, а вдоль тротуара подсеяли газон.

У детского сада появилась небольшая парковка. «Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить район. Во время дождей дорогу около детского сада затапливало, что создавало проблемы для родителей и их детей, которые отводили дошкольников в учреждение. Люди были вынуждены парковаться на зеленой зоне, так как парковка не была здесь предусмотрена. Теперь территория полностью приведена в порядок. Псковичи достойны комфортной жизни», - заметила депутат по округу №7 Ольга Федорова.