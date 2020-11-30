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Общество

В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25

30 ноября 2020 года, 15:37

В Пскове отремонтировали территорию возле детского сада №25 на Рижском проспекте, 56 Б, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ремонт этого объекта выполнила подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25

Фото пресс-службы муниципалитета

Подрядчик привел в нормативное состояние покрытие проезжей части и тротуара, заменил бортовой камень, а также укрепил обочины. Рабочие отвели дождевые воды с поверхности тротуара возле входной группы в дошкольное учреждение, а вдоль тротуара подсеяли газон.

У детского сада появилась небольшая парковка. «Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить район. Во время дождей дорогу около детского сада затапливало, что создавало проблемы для родителей и их детей, которые отводили дошкольников в учреждение. Люди были вынуждены парковаться на зеленой зоне, так как парковка не была здесь предусмотрена. Теперь территория полностью приведена в порядок. Псковичи достойны комфортной жизни», - заметила депутат по округу №7 Ольга Федорова.

В Пскове благоустроили территорию возле детского сада №25

Фото пресс-службы муниципалитета

В настоящее время идут работы по благоустройству улицы Шестака. Улицу ремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Ремонтом занимается подрядная организация «СитиИнвестГрупп».

Рабочие понизили тротуары, отсыпали дорожное полотно, а также обустроили ливневую канализацию. Сейчас на объекте устанавливается новый бортовой камень. Кроме того, планируется оборудовать съезды для маломобильных групп населения. 

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