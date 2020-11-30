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Происшествия / Преступление

Порядка 650 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей

30 ноября 2020 года, 13:59

Дистанционные мошенники похитили у жителей Псковской области порядка 650 тыс. рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 ноября 70-летнему жителю Порхова позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он работал по известной схеме: заявил, что с карты пенсионера пытаются незаконно снять средства, а потом убедил перевести деньги на безопасный счет. Таким образом злоумышленник похитил 434 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

27 ноября мнимый банковский работник позвонил 34-летней жительнице Острова. Мошенник сообщил, что на женщину хотят оформить кредит. Под предлогом помощи в предотвращении этой незаконной операции он украл 195 тыс. рублей. В настоящее время по этому делу ведется расследование.

Еще одной жертвой подобного дистанционного мошенничества стала 76-летняя псковичка. Она обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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