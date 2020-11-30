Эстония намерена отремонтировать мост между пунктами пропуска Куничина Гора и Койдула

Эстония намерена провести ремонт моста через реку Пиуза, который связывает пункты пропуска Куничина Гора (Печорский район, Россия) и Койдула (Эстония), пишет ТАСС.

Расходы на выполнение ремонтных работ готовая на себя взять Эстония, однако для их проведения необходимо согласие России. В этой связи Министерство экономики и коммуникаций Эстонии обратилось к Министерству транспорта РФ.

Мост был построен 60 лет назад и, как считают эстонские эксперты, вскоре перестанет справляться с возрастающей транспортной нагрузкой и обеспечивать безопасность пешеходов.

Начало работ намечено на 2024 год.