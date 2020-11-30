Псковичам предлагают выбрать название для еще одного сквера

Псковичам предлагают выбрать название для сквера, расположенного между детскими садами №48, №50 и школой №24. Голосование открыто в приложении и на сайте «Регион60» , передаёт «Псковская правда».

В новом сквере появились велодорожки, велопарковка, малые архитектурные формы и ограждения. Здесь заменили асфальтовое покрытие, оборудовали площадки и тротуары, а также установили бортовые камни.

Пространство было благоустроено в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С просьбой присвоить этой территории официальное название в общественную комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове обратились жители дальнего Завеличья. Они предложили два варианта: «Связь поколений» и «сквер «Молодежи».

Кроме того, можно предложить свой вариант, который рассмотрят на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Голосование продлится до 8 декабря.

Ранее жители Пскова участвовали в голосовании за переименование сквера на Четырех углах. Однако, большинством голосов было решено оставить название «Сквер имени 60-летия Великого Октября».