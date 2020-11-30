Новые новогодние украшения начнут появляться в Пскове на этой неделе

Первыми будут устанавливать светодиодные арки — анфиладу в Детском парке и сани в сквере не Четырёх углах. Эти инсталляции изготовили сотрудники Специализированной службы. «Если горожанам понравится, можем потом и другие делать. Кто хочет сделать - делает, а кто не хочет — ищет причины», - подчеркнул Сергей Федоров.

По его словам, другие светодиодные фигуры и малые архитектурные формы уже заказаны и оплачены на счёт спонсорских средств. В настоящее время решается вопрос доставки. «Решаем вопросы доставки - подводят доставщики. Компания «Деловые линии» срывает все разумные сроки», - заявил руководитель Специализированной службы.

Он отметил, что закупили лишь часть фигур, которые выбрали псковичи в ходе голосования. «Надо учитывать возможности предприятий, которые их изготавливают и которые это финансируют», - сказал Сергей Фёдоров. Он добавил, что светодиодные фигуры будут установлены в этом году в Детском парке, в сквере на Четырёх углах и в Финском парке.

Кроме того, впервые в этому году Специализированной службе Пскова предстоит украшать нижнюю часть Троицкого моста.