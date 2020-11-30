Санатории Псковской области вошли в топ-5 популярных курортных направлений в СЗФО

Санатории Псковской области вошли в топ-5 популярных курортных направлений в Северо-Западном федеральном округе за прошедшую осень, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

При составлении рейтинга курортов и регионов России исследователи опирались на популярность и стоимость отдыха в санаториях осенью 2020 года.

На Северо-Западе России лидировали Ленинградская область, Карелия, Калининградская область, Санкт-Петербург и Псковская область. Спрос на эти направления был наиболее высокий. Средняя стоимость за проживание, питание и лечение в санаториях СЗФО составила 2850 рублей в сутки.

Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России - 2150 рублей в сутки. А в санаториях юга России цены были самыми дорогими - 3470 рублей на человека в сутки.