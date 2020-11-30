В Псковской области прогнозируют аномально теплую неделю

Текущая неделя в Псковской области будет аномально теплой, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Температура воздуха в Пскове прогнозируется выше нормы на 4-6 градуса.

«Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4-6 градусов», - рассказал Роман Вильфанд.

Аномально теплая погода также ожидается на азиатской части России. Так, на Ямале, на Таймыре, в центре Красноярского края и в Якутии температура воздуха будет выше нормы на 15-25 градусов.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России», — отметил синоптик. Температура в Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях, Татарстане и Башкортостане может достигать до -25 градусов , что на 5—10 градусов ниже нормы.