Суд ограничил свободу бывшего псковского налогового инспектора за поддельный больничный

К 6 месяцам ограничения свободы приговорил суд бывшего псковского налогового инспектора за поддельный листок нетрудоспособности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В январе государственный налоговый инспектор одного из подразделений УФНС России по Псковской области совершила прогул. Чтобы скрыть этот факт, она купила у неустановленного лица поддельный листок нетрудоспособности. В нём было указано, что в день прогула женщина была на лечение у врача. Поддельный больничный она предъявила работодателю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение поддельных документов).

Приговор суда не вступил в законную силу.

В настоящее время женщина уже не работает УФНС России по Псковской области.