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Общество

О матерях известных псковичей рассказала «Комсомольская правда»

29 ноября 2020 года, 20:30

Газета «Комсомольская правда. Псков» ко Дню матери, который отмечается 29 ноября, подготовила публикацию о матерях известных псковичей.

О матерях известных псковичей рассказала «Комсомольская правда»
Юлия Пересильд с семьёй
Фото из Instagram артистки

Журналисты собрали рассказы Оксаны Фёдоровой, Юлии Пересильд, Ксении Собчак, детство которых прошло в Пскове и Псковской области, об их родителях. Например, мама Оксаны Фёдоровой 30 лет отработала в областной больнице в хирургическом глазном отделении, потом - в психиатрии, а мама Юлии Пересильд, несмотря на то, что получила экономическое образование, трудилась воспитателем в коррекционном детском саду.

Ещё одним героем публикации стал митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его воспоминаниям, мама Маргарита Васильевна очень любила чистоту и порядок, и будучи ребёнком он вместе с братьями и сёстрами брался мыть полы и стирать вещи.  

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