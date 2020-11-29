О матерях известных псковичей рассказала «Комсомольская правда»

Журналисты собрали рассказы Оксаны Фёдоровой, Юлии Пересильд, Ксении Собчак, детство которых прошло в Пскове и Псковской области, об их родителях. Например, мама Оксаны Фёдоровой 30 лет отработала в областной больнице в хирургическом глазном отделении, потом - в психиатрии, а мама Юлии Пересильд, несмотря на то, что получила экономическое образование, трудилась воспитателем в коррекционном детском саду.

Ещё одним героем публикации стал митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его воспоминаниям, мама Маргарита Васильевна очень любила чистоту и порядок, и будучи ребёнком он вместе с братьями и сёстрами брался мыть полы и стирать вещи.