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Общество

Изменился график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Псковской области

29 ноября 2020 года, 18:57

С 28 ноября изменился график и порядок приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области. Такое решение принято в связи со сбоями в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по региону.

Теперь в Госавтоинспекции области приём ведётся не только с помощью Единого портала госусулг, но и другими доступными способами. В МРЭО Пскова и Великих Лук на прём можно попасть через электронную очередь, в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях он ведётся в режиме «живой очереди».

МРЭО ГИБДД по Псковской области теперь ведёт приём со вторника по пятницу с 8:00 до 19:00, по субботам — с 8:00 до 18:00. Перерыв на обед — с 12:30 до 13:30.

РЭО ГИБДД по городу Великие Луки работает с со вторника по пятницу с 8:30 до 18:00 с перерывом на обед с 12:45 до 14:00, а по субботам — с 8:00 до 15:00 без перерыва на обед.

Попасть на приём в РЭГ ГИБДД по Порховскому району можно со вторника по пятницу с 8:30 до 17:00, по субботам — с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв во все дни с 12:00 до 13:00.

РЭГ ГИБДД «Невельский» открыт со вторника по пятницу с 8:30 до 18:00, по субботам — с 8:30 до 17:00. Обед — 12:30 до 13:30.

РЭГ ГИБДД «Дедовичский» определён следующий график работы: со вторника по субботу с 8:00 до 18:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

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