«Бронзу» завоевала псковичка на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Третье место заняла студентка Псковского медицинского колледжа Валерия Иванова на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». «Бронзу» псковичка завоевала в компетенции «Медицинский и социальный уход», сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Чемпионат завершился 29 ноября. Он впервые проходил в очно-дистанционном формате в течении 6 соревновательных дней. В Псковской области конкурсные площадки были организованы на базе восьми образовательных учреждений. 20 псковичей участвовали в 16-ти компетенция.

В итоге в десяти направлениях представили Псковской области вошли в десятку лучших. Это компетенции «слесарное дело», «сухое строительство и штукатурные работы - школьники и студенты», «кондитерское дело», «малярное дело», «мебельщик», «медицинский и социальный уход», «обработка текста», «портной», «флористика».