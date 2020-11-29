Антон Минаков вновь возглавил Псковское региональное отделение ЛДПР

«Состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии. Там был избран новый состав координационного совета регионального отделения, который избрал меня на должность координатора», - сообщил Антон Минаков в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Он отметил, что решение о его возвращении на пост координатора связано с предстоящими выборами в Государственную Думу и Псковское областное Собрания. «Выборы будут тяжёлые, идёт сокращение количества депутатов Собрания, поэтому было принято решение поставить человека с опытом проведения выборов в заксобрание», - заявил Антон Минаков. Он напомнил, что был участником избирательных кампаний в областное Собрание 2011 и 2016 годов, выборов губернатора.

Артём Васильев, который был координатором регионального отделения партии с 20 октября 2018 года до 18 ноября 2020 года, займёт аналогичную должность, но в псковском городском отделении. «Артём Васильев зарекомендовал себя очень хорошо, но у него немного не хватает опыта. Он займёт пост координатора по Пскову и будет готовиться к выборам в Псковскую городскую Думу в 2022 году», - заключил Антон Минаков.

Антон Минаков возглавлял региональное отделение ЛДПР с 2015 года до октября 2018. 18 ноября текущего года он был назначен исполняющим обязанности координатора. В областном Собрании руководит фракцией «ЛДПР».