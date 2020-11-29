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Общество / Здоровье

Ещё 194 псковича заразились коронавирусом

29 ноября 2020 года, 14:14

Коронавирусом заразились ещё 194 жителя Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Ещё 194 псковича заразились коронавирусом

По его словам, 28 ноября 134 новых случая COVID выявили государственные медицинские учреждения и 60 — коммерческие лаборатории. В целом за сутки провели 1 тыс. 497 исследований, с начала пандемии - 162 тыс. 128.

Больше всего новых заражённых выявлены в Пскове - 62 (всего 4 тыс. 593), Великих Луках — 38 (всего 2 тыс. 649), в Островском районе — 31 (всего 697), в Псковском - 28 (всего 928) районах.

В действующих очаг новых случаев коронавируса не выявлено, отметил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области заразились 12 тыс. 312 человек, из них выздоровел 6 тыс. 601. За минувшие сутки были выписаны из медучреждений выписали 84 пациента, перенёсших коронавирус.

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