Не во всех районах Псковской области развернут дополнительные ковид-койки

В случае осложнения ситуации с коронавирусом в Псковской области будут развёрнуты дополнительные инфекционные койки в районных и межрайонных больницах и поликлиниках, однако, не во всех муниципалитетах есть для этого условия. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона на странице в Instagram.

«Базовое требование - это должно быть отдельно стоящее здание, чтобы исключить возможность пересечения потоков пациентов. По этой причине не все районы будут задействованы для долечивания covid-пациентов, в частности, таких условий нет в Бежаницах и Невеле», - отметил губернатор.

По его словам, сейчас в регионе заняты порядка 73% инфекционных коек.

Говоря о ситуации с коронавирусом в целом, Михаил Ведерников заявил, что она непростая, сложностей достаточно.

В то же время он отметил, что динамика распространения заболеваемости в Псковской области держится практически на уровне прошлой недели. В сутки выявляется 170-180 новых случаев коронавируса.