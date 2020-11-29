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Культура / Наследие

Ведерников: Попадание Изборска в список самых красивых деревень — повод съездить туда на прогулку

29 ноября 2020 года, 12:03

Попадание Изборска в рейтинг самых красивых деревень России — хороший повод ещё раз съездить туда на прогулку. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона на своей странице в  Instagram.

Ведерников: Попадание Изборска в список самых красивых деревень — повод съездить туда на прогулку

Рейтинг составляет Ассоциация самых красивых деревень России. Список вместе с Изборском вошли Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленинградской области, село Большой Куналей в Бурятии, деревня Корстынь в Новгородской области, Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области.

«Всего в рейтинге несколько десятков деревень со всей страны – и там есть действительно уникальные места, о которых знает далеко не каждый. Рекомендую ознакомиться. Изборск в этом ряду смотрится более чем достойно», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что лебеди на Городищенском озере в Изборске всегда рады туристам. 

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